Wettbewerb für Start-ups Wie Duisburg Existenzgründer anlocken will

Ausgebaut wird das zielführende Matching als „garage DU“-Alleinstellungsmerkmal, das am 24. Mai auf großer Bühne live und vor Publikum stattfindet. Die zusammengeführten Start-ups und Unternehmen definieren dann mit Unterstützung von Coaches Ziele, Meilensteine und Budgets, um in die Umsetzung ihrer Ideen in Duisburg konkret zu starten. In den folgenden Monaten wird dieser „Problem-Solution-Fit“ genannte Prozess mit Workshops und Einzelcoachings begleitet.