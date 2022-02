Ballett-Doppelabend : Das Leben getanzt

Duisburg Die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg übernahm ihren zweiteiligen Ballettabend „Come In“ erfolgreich in ihr Duisburger Haus.

Zwei Damen aus New York, eine ältere und eine jüngere, haben hier jeweils das Leben des Menschen choreographiert, auf eine jeweils mehr oder weniger minimalistische Musik. Die 80-jährige Twyla Tharp schuf im vergangenen Jahr für Düsseldorf via Video-Verbindung ihre neuen „Commentaries on the Floating World“. Die universelle Geschichte darin sei „ganz einfach“, erklärte die berühmte Choreographin: „Der Held erblickt das Licht der Welt sehr unschuldig. Während seiner abenteuerlichen Reise wird er einer Vielzahl von menschlichem Fehlverhalten ausgesetzt. Er kämpft um den Erhalt seiner Persönlichkeit und seiner Menschlichkeit und wird schlussendlich ersetzt. So wird es uns allen ergehen und so ist es in diesem Ballett.“