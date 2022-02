Ratssitzung am Montag : Zweite Wahl für Umweltdezernent Matthias Karl Börger

Die nächste Ratssitzung ist am Montag, 14. Februart – wieder in der Mercatorhalle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Gleich drei Personalentscheidungen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung. Gewählt werden der neue Umweltdezernent und der neue Erste Bürgermeister, eine weitere Beigeordnetenstelle wird ausgeschrieben. Edeltraut Klabuhn soll Manfred Osengers Nachfolgerin werden.

Eine Stadt wie Duisburg braucht unbedingt einen Wirtschaftsdezernenten, und gerade die CDU hatte sich für die Einrichtung einer solchen Dezernentenstelle immer stark gemacht. Im Juli 2018 trat Andree Haack diesen Posten an, und seitdem wird dem Dezernenten auch gute Arbeit bescheinigt, insbesondere auch bei der Neuaufstellung der städtischen Wirtschaftsförderung (jetzt: Duisburg Business & Innovation).

Das ist andernorts nicht unbekannt geblieben. Inzwischen ist Haack wie berichtet in Köln zum Stadtentwicklungsdezernenten gewählt worden. Zum 1. Juni dieses Jahres ist die Stelle des Dezernenten für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung in Duisburg daher wieder neu zu besetzen.

Der Rat der Stadt wird daher in seiner nächsten Sitzung am Montag, 14. Februar, in der Mercatorhalle die Ausschreibung des Amts beschließen. Anschließend soll eine Findungskommission bestehend aus dem Oberbürgermeister, jeweils zwei Mitgliedern von SPD, CDU und Grünen sowie jeweils einem Mitglied der anderen Fraktionen einen Vorauswahl unter den Bewerbern treffen. Unterstützt wird die Kommission dabei von einem Dienstleistungsunternehmen.

Mit diesem Bewerbungsverfahren soll verhindert werden, dass ein ähnliches Malheur passiert wie bei der ersten Ausschreibung für das Amt des Umweltdezernenten. Hier hatten die Verwaltungsrichter des OVG Münster wie berichtet nach einer Klage einer abgewiesenen Bewerberin das Auswahlverfahren beanstandet, so dass die Ausschreibung wiederholt werden musste.

Der eigentlich schon im April 2021 gewählte Karl Matthias Börger, zurzreit noch stellvertretender Leiter der Abteilung Umwelt- und Artenschutz bei der Bezirksregierung Düsseldorf, trat erneut an. Nun soll er am Montag vom Rat ein zweites Mal bestätigt werden, damit er als Dezernent für Umwelt und Kultur in Duisburg endlich an den Start gehen kann. Das Vorschlagsrecht für den Posten hatten die Grünen, an seiner erneuten Wahl bestehen keine Zweifel.

Matthias Karl Börger (l.) soll endlich seinen Dienst als Dezernent für Umwelt und Kultur antreten. Für Wirtschaftsdezernent Andree Haack wird ein Nachfolger gesucht. Edeltraud Klabuhn steht als Bürgermeisterin zur Wahl. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Vorschlagsrecht für die ebenfalls anstehenden Wahl für den Posten des Ersten Bürgermeisters der Stadt hat hingegen die SPD. Und die hat offenbar so ihre Schwierigkeiten bei der internen Kandidatenfindung für die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen Manfred Osenger. Normalerweise macht hier die Ratsfraktion einen entsprechen Vorschlag – und sie hatte Edeltraud Klabuhn vorgeschlagen.

Dass dann auf dem jüngsten Unterbezirksparteitag nun plötzlich mit dem Homberger Udo Vohl ein weiterer Kandidat antrat, sorgte bei vielen Genossen für Verärgerung. Edeltraud Klabuhn wollte dabei gar nicht erst mitmachen und zog ihre Kandidatur auf dem Parteitag zurück. Udo Vohl wurde daraufhin als Kandidat nominiert. Der Parteitagsbeschluss ist letztlich folgenlos: Edeltraud Klabuhn bleibt weiter Kandidatin der Fraktion und steht am kommenden Montag zur Wahl.

Für Andree Haack wird ein Nachfolger gesucht. Foto: GFW Duisburg/Steffen Penzel

Die SPD-Fraktion hält an Edeltraud Klabuhn fest. Foto: Stadt Duisburg

Ähnlich gespalten zeigten sich die Sozialdemokraten in dieser Woche auch bei der Frage nach der Osttangente – jener Umgehungsstraße, die den Lkw-Verkehr vom Rheinhauser Logport-Gelände direkt zur A 40 führen soll. Zunächst hatten die Fraktionen von SPD und CDU in der Bezirksvertretung Rheinhausen die in der jetzt veröffentlichten Machbarkeitsstudie zur Osttangente vorgestellten Lösungen zur Verkehrslenkung als „Nonplusultra“ bezeichnet.

Kurz darauf signalisierte die Mitgliederversammlung des Ortsvereins noch deutlichen „Informations- und Diskussionsbedarf“. Freudige Zustimmungsbekundungen sind das nicht. Indes wird in der Studie aber auch deutlich, dass sie die Tangente für grundsätzlich umsetzbar hält, aber noch weitere Untersuchungen notwendig sind.