Anwohner fordern Geschwindigkeitsbegrenzung in Rahm : Neue Tempo-30-Zone in Rahm eingerichtet

Rahm Auf der Angermunder Straße gibt es nun zwei Tempo-30-Zonen nur unterbrochen von einem kleinen Stück, auf dem 50 km/h gefahren werden darf. Anwohner fordern durchgängig Tempo 30. Warum das laut Stadt nicht so einfach ist.

Seit einigen Wochen gibt es eine neue 30-km/h-Zone in Rahm. Das ist die zweite auf der Angermunder Straße. Die erste befindet sich vor der Gemeinschaftsgrundschule Am Knappert. Anschließend dürfen die Autofahrer wieder 50 Kilometer pro Stunde fahren, bevor sie in Höhe der Angermunder Straße erneut auf Tempo 30 ausgebremst werden. Was für einen Sinn das machen soll, haben wir bei der Verwaltung nachgefragt.