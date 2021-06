Aktion am Freitag : Zweite Sonderimpfung in Duisburg-Marxloh – jetzt auch mit Biontech

Duisburg Die Stadt Duisburg führt am kommenden Freitag, 2. Juli, bereits zum zweiten Mal eine Sonderaktion in Marxloh durch. Neu ist dabei: Berechtigte können diesmal selbst entscheiden, welchen Impfstoff sie bekommen wollen.

