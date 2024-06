Duisburger laut RP-Umfrage mit Sauberkeit unzufrieden Wie die „zweitdreckigste Stadt Deutschlands“ wieder sauber werden soll

Serie | Duisburg · Mit der Sauberkeit in unserer Stadt sind viele Duisburger sehr unzufrieden. Das zeigen die Ergebnisse unserer Umfrage im Zuge unserer Reihe „Heimatliebe“. Dabei gibt es bereits seit 2016 die Null-Toleranz-Aktionen. So viele wilde Müllkippen wurden in den vergangenen sechs Monaten entdeckt.

19.06.2024 , 11:54 Uhr

Die Null-Toleranz-Aktionen gibt es in Duisburg bereits seit 2016. Foto: Stadt Duisburg/Ilja Höpping