Künstler zu Gast in Duisburg Zweimal Gormley an einem Tag und auf Dauer

Am Abend stand Antony Gormley wiederum Rede und Antwort bei einem öffentlichen Interview mit Marcus Steinweg, der als Jongleur zwischen Kunst und Philosophie sowie als Redner einer Vortragsreihe namens „Überstürztes Denken“ einen legendären Ruf hat. Im Lehmbruck-Museum war die Art seines Fragens ziemlich eigenwillig. Vielleicht war auch die Tatsache, dass das Gespräch auf Englisch geführt wurde, ein Grund für die anspielungsreichen, bisweilen etwas raunenden Fragen. Gleichwohl waren sie gute Anknüpfungspunkte für Gormley, der bereitwillig über seinen Ansatz als Bildhauer sprach. „Die Skulptur ist ein Mittel der Reflexion“, war eine seiner Kernaussagen. Er suche in der Kunst nicht Schönheit, sondern Wahrhaftigkeit. Schönheit könne sich dabei wie zufällig ergeben. Seine Werke seien gekennzeichnet von der dialektischen Spannung von Individualität und Universalität. Ausführlich sprach Gormley über seine künstlerische Verbindung zu Wilhelm Lehmbruck. Wie Lehmbruck sei auch er von der Vorstellung eines „inneren Raums“ geprägt. Am meisten sei er von Lehmbrucks „Gestürzten“ beeindruckt, einer Skulptur, die als Mahnmal für den Ersten Weltkrieg alles Militärische negiere und uns an unsere verletzliche Kreatürlichkeit erinnere. Wie Lehmbruck so möchte auch er, Gormley, die Menschen mit seiner Kunst nicht überrumpeln oder überwältigen, sondern sie bewegen, die Werke still auf sich wirken lassen. Nicht nur die Arbeiten Lehmbrucks, sondern auch das Lehmbruck-Museum selber fasziniere ihn. Das Besondere der Ausstellung sei, dass er hier in Duisburg die Möglichkeit hatte, seine Skulpturen in einen Dialog mit den Werken Lehmbrucks treten zu lassen. Zugleich nutze er die Architektur des Museums als „Instrument und Material“ für seine Kunstpräsentation.