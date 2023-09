Polizei Duisburg wertet Spuren und Videoüberwachung aus Brand auf dem Ingenhammshof – zwei tote Tiere

Update | Duisburg-Meiderich · Auf dem Lernbauernhof der Awo am Landschaftspark-Nord ist es in den frühen Montagmorgenstunden zu einem schweren Feuer gekommen. Die Katastrophe erinnert an den Brand vor zehn Jahren – und nährt den Verdacht auf Brandstiftung.

18.09.2023, 14:55 Uhr

Nach der Katastrophe: Blick auf die Überreste des Rinderstalls, der komplett niedergebrannt ist. Foto: Christoph Reichwein