Präventionsprojekt in Duisburg : Zwei Lotsen für die Gesundheit der Kinder

Duisburg Ein neues Präventionsprojekt in Marxloh und Hochfeld soll dabei helfen, dass Kinder gesund leben.

Nicht jedes Kind in Duisburg lebt gesund. Das zeigt der Kindergesundheitsbericht der Stadt. Vor allem in den Stadtteilen Hochfeld und Marxloh ist dies ein großes Problem. Das neue Präventionsprojekt „Gesunde Kids in Duisburg“ von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) setzt dort an und kümmert sich um die Gesundheit von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren.

„In der Beratungsarbeit haben wir festgestellt, dass besonders Grundschulkinder aus Marxloh und Hochfeld unter Übergewicht leiden“, sagt Ana-Maria Isdraila, Projektleiterin bei der Awo Duisburg. Dort wurde daher bereits am 1. April jeweils ein fester Ansprechpartner eingesetzt – ein sogenannter Lotse, der 30 Stunden in der Woche arbeitet. Dieser soll das Bindeglied zwischen den Familien aus dem Stadtteil und den vorhandenen gesundheitsfördernden Angeboten sein.

Finanziert wird das Projekt vom Verband der Ersatzkassen (vdek) und ist auf drei Jahre angelegt. „Prävention muss immer nachhaltig sein“, sagt Dirk Ruiss, Leiter der Landesvertretung NRW des vdek. „Nur so integrieren Familien das Thema Gesundheit auch in ihren Alltag.“ Das Programm erzielt bereits erste Erfolge. In Marxloh nehmen am 5. Juli die drei Grundschulen an einem Sporttag teil.