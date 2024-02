Nach AfD-Geheimtreffen Duisburger Initiativen rufen zu Demos gegen Rechtsextremismus auf

Auch am Montag, 5. Februar, soll demonstriert werden. Am Lifesaver-Brunnen in der Königstraße heißt es ab 17.30 Uhr „„Nie wieder heißt: Verbot der AfD“. Zur Demonstration aufgerufen hat das Internationalistische Bündnis Duisburg-Oberhausen-Niederrhein. „Heute entwickelt sich die gesamte AfD in rasantem Tempo zu einer faschistischen Partei. Es ist deshalb an der Zeit, ein Verbot der AfD zu fordern“, so die Veranstalter. Die AfD stehe für für die Leugnung der begonnenen Umweltkatastrophe, für die Zerschlagung sozialer Rechte, für rassistische und antikommunistische Hetze und Unterdrückung, gegen jeden gesellschaftlichen Fortschritt.