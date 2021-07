Wieder eine Räumung durch die Taskforce : Quartiersarchitekt soll sich um Hochfelder Problemimmobilien kümmern

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach überreicht Sören Link (links) und Planungsdezernent Martin Linne die Förderbescheide. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Köppen

Duisburg An der Brückenstraße in Hochfeld gab es am Mittwoch eine Zwangsräumung, gleichzeitig überreichte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach der Stadt Förderbescheide – auch für das Projekt „Sozialer Zusammenhalt Hochfeld“.