Thyssenkrupp Steel in Duisburg Baustart für DR-Anlage schon Monate vor der Genehmigung

Die zu 100 Prozent wasserstofffähige Direktreduktionsanlage mit zwei Einschmelzern hat eine Produktionskapazität von 2,5 Millionen Tonnen direkt reduziertem Eisen pro Jahr. Die Anlage soll im Übergang mit Erdgas und bereits 2029 planmäßig mit rund 143.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr betrieben werden. Allerdings kann von „grünem Stahl“ erst gesprochen werden, wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Energie hergestellt wird. Wie das in dieser Menge gelingen soll, ist derzeit noch offen. Ein Baustein dazu könnte die vom Unternehmen Iqony geplante Anlage „HydrOxy Hub“ in direkter Nähe in Walsum sein, in der bereits ab 2027 mit der Wasserstoffproduktion begonnen werden soll.