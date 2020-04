Kostenpflichtiger Inhalt: Ärger über geschlossene Zulassungsstelle : Warum man in Duisburg kein Auto mehr anmelden kann

Das Straßenverkehrsamt in Duisburg gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Zurzeit werden dort nur „Notfälle“ bearbeitet. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Wer in Duisburg sein Auto an- oder abmelden, geht zurzeit leer aus: Die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamts ist geschlossen, online funktioniert es auch nicht. Das ist in unseren Nachbarstädten anders.