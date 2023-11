Verbraucherschutz in Duisburg Energiearmut bleibt eines der drängendsten Themen

„Die Stadt beteiligt sich zu 50 Prozent an den laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Verbraucherberatung Duisburg“, heißt es in einer Vorlage für den Rat, in dem es um einen neuen Vertrag der Stadt mit der Verbraucherzentrale geht. Am 27. November soll der Rat in seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden. Den städtischen Anteil hatten zuletzt die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) im Rahmen einer Spende übernommen. Da die WBD diese Spende aber nicht über eine längere Laufzeit garantieren kann, wurde der Vertrag nur bis zum Ende dieses Jahres befristet. Deshalb soll nun dieser Zuschuss aus dem städtischen Haushalt genommen werden, das Geld für die Energiearmutsberatung wird weiterhin durch einen Zuschuss der Stadtwerke erbracht.