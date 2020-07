Warum das Gelände brach liegt : Zukunft der Golfübungsanlage in Hüttenheim bleibt ungewiss

HÜTTENHEIM Der Golftrainer hat seinen Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt. Die „Ideenfindung“ für eine künftige Nutzung sei erst im „Anfangsstadium“, so die Stadt.

Am Förkelsgraben gleich neben dem Parkplatz für das XXL-Fitnesscenter in Hüttenheim liegt eine Grünanlage, die im Besitz von Duisburg Sport ist. Hier erstreckt sich auf 30.000 Quadratmeter ein Gelände, das in den vergangenen Jahren als Golfübungsanlage genutzt wurde. Verpachtet hat die Anlage der TC Grunewald, der in der Nachbarschaft seine Tennisanlage hat. Pächter war ein Golfprofessional, der hier Schnupperkurse für alle diejenigen angeboten und ausgeführt hat, die für die Platzreife üben wollten. Und spätestens, wenn die künftigen Golfspieler das begehrte Zertifikat in der Hand halten, treten die meisten in einen Golfclub ein, wo sie ihr Spiel professionalisieren. Davon gibt es gerade im Umland von Duisburg eine große Auswahl.