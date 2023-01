Karstadt und Kaufhof in Duisburg Gespräche über „Perspektiven der Nachnutzung“ laufen

Duisburg · Das Zittern um Karstadt und Kaufhof in Duisburg geht in die nächste Runde. Insbesondere der Standort an der Düsseldorfer Straße scheint zur Disposition zu stehen. Wie es dort bald weiter gehen könnte.

23.01.2023, 18:39 Uhr

Der Kaufhof an der Düsseldorfer Straße: Sind dessen Tage gezählt? Foto: Christoph Reichwein (crei)