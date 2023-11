Verkehr in Duisburg So läuft es sich zu Fuß über die neue A40-Brücke

Es ist windig an diesem Montagmorgen. Aber kalt ist es nicht. In einer lange geschwungenen Kurve geht es über den grob asphaltierten Weg neben der Auffahrt Duisburg-Homberg hoch in Richtung Brücke. Ein dunkelgrüner Maschendrahtzaun säumt den Radweg links und rechts bis zur Brücke hinauf. Arbeiter in leuchtend orange oder gelber Kleidung prüfen oben das schneeweiß gestrichene Brückengeländer. Die ebenfalls weißen Pylone ragen mehr als 70 Meter hoch in den Himmel – staunend folgen meine Blicke ihnen Richtung Himmel.