Zu Besuch in Alt-Walsum „Moin“ – schallt es von der Fähre hinüber

Doch nicht nur Liebhaber der Rhein-Ruhr-Romantik dürfte es herziehen. Auch Pendler, die von der Rheinberger Seite aus nach Duisburg möchten, kommen täglich vorbei. Der Grund ist die Rheinfähre Walsum-Orsoy, die hier an- und ablegt. Über die Brücke geht es also wenige hundert Meter zu Fuß zur Fähre. Und siehe da: Es hat sich bereits eine Schlange von Autos gebildet, deren Fahrer alle geduldig auf die nächste Überfahrt warten. Daneben stehen einige Radler mit ihren Fahrrädern, die ebenso auf die Fähre warten. Kaum legt diese an, setzt sich der gesamte Trupp geordnet in Bewegung: Zunächst die Radfahrer und Fußgänger, denn sie haben Platz an den Seiten der Fähre. Dann folgen die wartenden Autos auf die Mitte des kleinen Schiffes. „Moin“ – schallt es von der Fähre hinüber.