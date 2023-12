Zoo Duisburg Kuscheltier-Sprechstunde am Welt-Affen-Tag

Dabei können Besucher an Bastelaktionen und an kommentierten Fütterungen teilnehmen. Von 09.30 bis 15.30 Uhr bietet das Programm Einblicke in die Lebenswelt verschiedener Affenarten. Das soll für ihren Schutz motivieren, kündigt der Zoo an. Im Rahmen der kommentierten Fütterungen (13.15 Uhr, 13.45 Uhr und 14.15 Uhr) erzählen die Tierpfleger über Pflege, Haltung und Ernährung der Affen. Dabei wird den Tieren auch Material zur Beschäftigung angeboten, was die Zoogäste am Vormittag an den Informationsständen gebastelt haben.