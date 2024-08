Vor der Küste Südamerikas Zoo Duisburg setzt sich mit Drohnen für den Artenschutz von Delfinen ein

Duisburg · Mit insgesamt 10.000 Euro beteiligt sich der Zoo am Kaiserberg an den Quadrokoptern, die bei der Überwachung von hochbedrohten Delfinen an den Küsten Brasiliens helfen sollen. Der Zoo beheimatet im Delfinarium selber einige Meeressäuger. Immer wieder demonstrieren Aktivisten gegen die Anlage.

05.08.2024 , 11:50 Uhr

Die Delfine vor der Brasilianischen Küste. Foto: Yaqu Pacha e.V.

Zum Schutz von Delfinen im ursprünglichen Lebensraum unterstützt der Zoo Duisburg die Arbeit seines Artenschutzpartners Yaqu Pacha mit 10.000 Euro. Das teilte der Zoo nun mit. Dabei möchte man mit der Artenschutzspende insbesondere Maßnahmen zum Schutz des Großen Tümmlers von Lahille – einer hochbedrohten Delfinart, von der es höchstens noch 600 Tiere gibt – ermöglichen. Für den Schutz sollen Drohnen eingesetzt werden. Duisburger Zoo setzt sich für Bestandserholung von Wildkatzen ein Süßer Wildkatzen-Nachwuchs Duisburger Zoo setzt sich für Bestandserholung von Wildkatzen ein Warum Delfindame Dörte nach Nürnberg umgezogen ist Zoo Duisburg Warum Delfindame Dörte nach Nürnberg umgezogen ist „Der Artenschutz-Euro kommt da an, wo er gebraucht wird“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin. Die Spende unterstütze Artenschutzprojekte auf der ganzen Welt bei ihrer wichtigen Arbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt, sagt Stewin weiter. Dabei nennt sie beispielsweise Schutzmaßnahmen sowie Ausbildungen von Rangern, die durch die Spende finanziert werden sollen. Bereits seit vielen Jahren unterstützt der Zoo Duisburg die Organisation im „beträchtlichen Maße“. Drohnen sollen beim Artenschutz helfen Ein Mitarbeiter des Vereins Yaqu Pacha mit einer Drohne. Foto: Yaqu Pacha e.V. Die aktuelle Artenschutzspende wird unter anderem zur Anschaffung von Drohnen eingesetzt. Die Quadrokopter sind klein, wendig, vielfältig einsetzbar und deutlich günstiger, als es Flugzeuge sind. In Südamerika setzt die Artenschutzorganisation Yaqu Pacha die Drohnen für den Schutz des Großen Tümmlers von Lahille ein. „Die Drohnen sind ein extrem wichtiger und mit entscheidender Bestandteil unserer 5-Jahres-Strategie für den Schutz dieser hochbedrohten Delfinart“, sagt Lorenzo von Fersen, Vorsitzender von Yaqu Pacha und Kurator für Forschung und Naturschutz am Tiergarten Nürnberg. Das Ziel: Mit den Drohnen sollen wichtige Daten zum Delfinschutz gesammelt werden. Denn neben Verhaltensbeobachtungen lassen sich die bevorzugten Aufenthaltsgebiete der Delfine aus der Luft noch effizienter identifizieren. „Das ist die Grundlage, um überhaupt Schutzzonen ausweisen zu können. Ohne diese Daten geht es nicht“, sagt von Fersen. Mit den Drohnen lassen sich die Delfine finden und über 30 Minuten begleiten. Durch die gesammelten Bilder lernen die Artenschützer mehr über das Wanderverhalten und auch, wie groß die Delfinschulen sind. Großer Tümmler von Lahille ist vom Aussterben bedroht Der Große Tümmler von Lahille lebt in den Küstengebieten im südlichen Brasilien, Uruguay und nördlichen Teil Argentiniens. Schätzungen gehen davon aus, dass es höchstens noch 600 Tiere dieser Delfinart gibt. Damit steht der Große Tümmler von Lahille am Rande der Ausrottung. Immer wieder verfangen sich Tiere in Netzen und verenden qualvoll. Neben der Fischerei ist auch die Zerstörung des Lebensraumes und die zunehmende Umweltverschmutzung, beispielsweise durch PCB, ein großes Problem. Beschrieben worden ist die Tierart erstmals im Jahr 1976 vom argentinischen Naturforscher Fernando Lahille. Seit 1998 werden systematisch Daten über diese Delfinart gesammelt. Viel Kritik am Duisburger Delfinarium Oliver Wnuk engagiert sich gegen Duisburger Delfinarium Einer der letzten beiden Meereszoos Oliver Wnuk engagiert sich gegen Duisburger Delfinarium Peta und „Save the Ocean“ fordern Ende von Delfin-Haltung in Duisburg Nach Tod von Jungtier Peta und „Save the Ocean“ fordern Ende von Delfin-Haltung in Duisburg Der Duisburger Zoo beheimatet im Delfinarium sieben Tümmler. Immer wieder demonstrierten Aktivisten für die Schließung der Einrichtung. Zuletzt machte Schauspieler Oliver Wnuk („Stromberg“) in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Peta auf die nicht artgerechte Tierhaltung im Becken aufmerksam. Zwei der Tümmler im Delfinarium sollen laut Angaben der Tierschutzorganisation Wildfänge sein. Außerdem sollen im Duisburger Zoo laut Angaben der Organisation bereits mehr als 60 Wale und Delfine gestorben sein, zuletzt im Mai 2023 das sieben Monate alte Delfinbaby Domingo nach einem „tragischen Unfall“, wie der Zoo damals meldete.

(leom)