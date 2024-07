Süßer Wildkatzen-Nachwuchs Duisburger Zoo setzt sich für Bestandserholung von Wildkatzen ein

Am besten sehen könne man sie am Nachmittag, da sie lange schliefen, sagt Mike Kirschner, Revierleiter des Raubtierreviers im Zoo Duisburg. Auch der Geburtszeitpunkt war normal, Wildkatzen bekommen im Frühjahr Junge. „Dann finden sie in den Wäldern ausreichend Nahrung“, erklärt Kirschner. Im Alter von drei Monaten werden die jungen Wildkatzen jetzt langsam an feste Nahrung gewöhnt. So stehe bald nicht nur noch Milch, sondern auch mal eine Maus auf dem Speiseplan, sagt Kirschner.