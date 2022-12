Zoo Duisburg Neuer Wirtschaftshof für 6000 hungrige Mäuler ist fertig

Den gleichen Weg nehmen große Blöcke mit gefrorenem Fisch. Sie werden in einen Tiefkühlraum bei minus 18 bis 20 Grad gelagert und sind Nahrung für Delfine, Brillenpinguine, Seelöwen, Pelikane und Co.. In Abhängigkeit des täglichen Fischbedarfs werden einzelne Blöcke mit gefrorenem Fisch über Nacht in großen Becken aus Edelstahl schonend aufgetaut.