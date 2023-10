Mindestlohn, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung Duisburger Zoll nimmt Paketdienstleister ins Visier

Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten während der bundesweiten Schwerpunktprüfung über 210 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich bislang 29 Fälle, die weitere Prüfungen nach sich ziehen, so der Zoll. In 13 Fällen müssten die Geschäftsunterlagen der jeweiligen Arbeitgeber eingesehen werden. Hier könnten sich im Nachgang Strafverfahren wegen Veruntreuung und Vorenthalten von Sozialverssicherungsbeiträgen ergeben. In fünf Fällen müssen die Zöllnerinnen und Zöllner durch weitere Prüfungen klären, ob der vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt wurde.