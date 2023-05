Vierbeiner mit feiner Nase Zollhund Bali erschnüffelt Kokain im Wert von 2,5 Millionen Euro

Bei einer Routinekontrolle am 3. Mai überprüften die Emmericher Zöllner einen aus den Niederlanden einreisenden Pkw in Höhe der Anschlussstelle Elten auf der Bundesautobahn A3. Der Alleinreisende gab an, er sei geschäftlich in den Niederlanden unterwegs gewesen. Die Frage nach mitgeführten verbotenen Waren oder Bargeld über 10.000 Euro verneinte der 40-jährige Mann.