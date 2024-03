Kontrollen in mehreren Städten Zoll nimmt Baubranche ins Visier – bundesweite Razzia

Mit einer bundesweiten Razzia gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung haben mehr als 3300 Zöllnerinnen und Zöllner am Mittwoch die Baubranche ins Visier genommen. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Großbaustellen, wie die Generalzolldirektion in Bonn mitteilte. Aber auch in Duisburg, Kiel und Lübeck gab es Kontrollen. In Duisburg waren die Zöllner etwa im Neubaugebiet in Huckingen unterwegs. Dabei wurde demnach unter anderem überprüft, ob die Aufenthaltsgenehmigungen der Beschäftigten vorliegen und der Mindestlohn gezahlt wird.