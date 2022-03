43. Duisburger Akzente : Was man auf acht Kubikmetern alles spielen kann

Was man auf acht Kubikmetern alles spielen kann

Duisburg Ein acht Kubikmeter kleiner Kasten ist für das Zirkustheater „8m3“ die ganze Bühne. Dieses besondere Erlebnis gab es jetzt in der Kulturkirche Liebfrauen zu sehen.

Nun haben die 43. Duisburger Akzente "!" auch in der Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz begonnen. Das (fast) wortlose Zirkustheater "8m3" von dem Atelier Lefeuvre & André aus Frankreich sollte schon 2020 zu den 41. Duisburger Akzenten "Glück" präsentiert werden.

Damals an einem Samstag, die Akzente wurden aber wegen des ersten Corona-Lockdowns am Freitag davor abgebrochen, die beiden Artisten kamen damals aus Maastricht und kehrten wieder um, weil sie sonst wahrscheinlich in Deutschland hätten bleiben müssen.