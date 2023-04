Dokumentation im Filmforum Diskussion zu „Zigeuner in Duisburg“

Rainer Komers begleitet in seinem Film drei Generationen der Familie Mettbach in Duisburg-Meiderich und dokumentiert deren Diskriminierung und den Umgang der Stadt mit Vetretern der Minderheit. Damit war der Film 1980 einer der ersten Filme in Deutschland, der die Verfolgung der Sinti und Roma in der NS-Zeit und die fortgesetzte Diskriminierung in der Bundesrepublik thematisierte.