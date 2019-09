„On paper“ im Kunstraum : Linien, Striche und Punkte in Vollendung

Duisburg Manhardt Barthelmie stellt im Mercatorhaus seine private Sammlung an abstrakten Zeichnungen aus.

Die Zeichnung ist die sparsamste aller Künste. Und doch gehört sie zu den faszinierendsten Künsten, wenn sie von Meisterhand ausgeübt wird. Das gilt vor allem für gegenständliche Zeichnungen, bei denen man an Künstler wie Albrecht Dürer oder Horst Janssen denkt. Aber auch ungegenständliche Zeichnungen können die Betrachter in ihren Bann ziehen. Das beweist hier in Duisburg gerade die aktuelle Ausstellung des Zahnarztes und ambitionierten Kunstsammlers Dr. Manhardt Barthelmie. „On paper - on line“ heißt die Ausstellung aus dessen privater Sammlung, die am Donnerstag, 19. September, 17 bis 20 Uhr, eröffnet wird und bis Ende des Jahres im Kunstraum an der Königstraße 61 (Mercatorhaus) kostenlos besichtigt werden kann.