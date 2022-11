Unfall in Duisburg : Zehnjähriges Mädchen aus der Ukraine von Auto angefahren

Das Kind war nach dem Unfall in der Schule krank gemeldet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Duisburg Am Montag wurde in Duisburg ein Mädchen von einem Auto angefahren, nach dem Unfall lief das Kind humpelnd weg. Nun konnte die Polizei die Identität klären. Die Zehnjährige soll in der Schule krank gemeldet sein, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Ein zehn Jahre altes Mädchen aus der Ukraine wurde am Montag von einem Auto in Duisburg-Meiderich angefahren und dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer eines Kia gegen 13.30 Uhr von der Honig- in die Gartsträucherstraße abgebogen, als ein Mädchen mit dunklen Haaren über eine rote Ampel gelaufen sei. Er habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Das Kind sei gestürzt und dann wieder aufgestanden. Es habe sich entschuldigt und sei humpelnd davongelaufen.

Ermittler des Verkehrskommissariats haben das Mädchen nun identifiziert. Es handelt sich um eine Zehnjährige aus der Ukraine, die auf dem Weg von der Theodor-König-Gesamtschule nach Hause war. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verließ das Mädchen vermutlich aufgrund von sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten die Unfallstelle.

Eine Nachfrage der Polizei an der Schule ergab, dass das Kind aufgrund des Unfalls krank gemeldet worden war, allerdings nicht ins Krankenhaus musste. Die Ermittlungen dauern an.

