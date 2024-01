Kritik der Gewerkschaft Verdi Verkaufsoffene Sonntage – die Termine in Duisburg 2024

Neben der Innenstadt soll es in diesem Jahr auch in Alt-Homberg, Marxloh, Meiderich, Neumühl und Rheinhausen-Hochemmerich verkaufsoffene Sonntage geben (siehe Box), und zwar an insgesamt zehn Terminen. Dabei gibt es einige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr: So finden die „Hamborner Herbsttage“ und das „Maikäferfest“ in Alt-Hamborn nicht mehr statt. Offensichtlich hat sich dies für den Handel nicht gelohnt.