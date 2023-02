Kriminalitätsstatistik der Polizei Duisburg 3000 Straftaten mehr als 2021, aber jeder zweite Einbruch scheitert

Mit insgesamt 39 Mordkommissionen (MK) hätten die Emittelnden der Kripo im vergangenen Jahr wieder mehr zu tun (2021: 29). Bei 31 dieser Mordkommissionen lag der Tatort in Duisburg; achtmal im Kreis Wesel, für den die Duisburger Kripo bei Mord und Totschlag ebenfalls zuständig ist. Auch wenn viele Fälle am Ende aufgrund der Ermittlungsergebnisse von der Staatsanwaltschaft zu Körperverletzungen heruntergestuft würden und damit als Zahlen nicht mehr bei Mord und Totschlag auftauchten, zeige der Fall Kazim Tatar, wie arbeitsintensiv und langwierig eine einzige Mordkommission sein könne. Am 12. September war der 56-jährige Moerser Kazim Tatar als verschwunden gemeldet worden. Die Kripo ging zunächst von einem Vermisstenfall aus, dann verdichteten sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Im November wurde seine Leiche in einem Waldstück gefunden. Die Kripo nahm unter anderem den Sohn des Toten fest. (Die RP berichtete mehrfach). Das Ermittlungsverfahren laufe derzeit noch, so die Polizei.