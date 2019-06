Viele Schüler nutzen Videos zum Lernen : Youtube drängt in den Unterricht an Duisburger Schulen

Duisburg Laut einer Studie nutzen zahlreiche Schüler die Videoplattform häufig, um für die Schule zu lernen. In Duisburg wurde der Trend längst erkannt und teilweise in den Unterricht integriert.

Paschert schränkt aber auch ein, dass Videos niemals Unterricht ersetzen könnten und nur eine Ergänzung darstellten, wenn sie richtig genutzt würden. „Nicht alles, was in den Videos gezeigt wird, ist richtig“, so der Pressesprecher. Die Aufgabe der Schulen sei es, Medienkompetenz zu vermitteln. So könnten die Schüler dann selbst einschätzen, welche Inhalte richtig sind. Am Krupp-Gymnasium in Rheinhausen ist Youtube schon in den Klassenräumen angekommen. An der Schule, die 2015 Pilotschule für das Projekt „Lernen 25 – Digitale Medien an Duisburgs Schulen“ wurde, nutzen Lehrer Erklärvideos von der Videoplattform bereits im Unterricht. „Manchmal machen die Schüler auch selbst Videos“, berichtet Schulleiter Peter Jöckel. „Leider ist eine solche Aufgabe aber zeitintensiv und kann nicht bei jedem Thema umgesetzt werden“. Er sehe ein großes Potential in dem neuen Medium, weil Inhalte für alle verständlich und zugänglich gemacht würden. Und ein Schüler müsse ein Thema erst voll und ganz verstehen, bevor er ein Video erstellen könne.