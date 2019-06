Folkwang-Konzert : Starpianistin mit großer Klaviermusik

Duisburg Die 33 Jahre junge Yeol Eum Son gastierte in der Folkwang-Uni.

Das jüngste, fünfte Sparkassenkonzert „Große Klaviermusik“ am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste war schon das letzte der laufenden Saison 2018/19. Im fast komplett gefüllten Kleinen Konzertsaal spielte diesmal niemand aus dem Kreis der Folkwang-Lehrenden und es war auch keine Professorin und kein Professor von einer anderen Musikhochschule zu Gast. Nein, diesmal gastierte die 33 Jahre junge Starpianistin Yeol Eum Son, die auch schon einmal ein Duisburger Kammerkonzert in der Mercatorhalle gegeben hatte (die RP berichtete).

Auf ihrem klug zusammengestellten Programm stand wahrhaft große Klaviermusik. Es handelte sich um drei der sechs letzten, originellen Klaviersonaten von Beethoven – zwei kürzere und nach der Pause die längste. Das Beethoven-Jahr zum 250. Geburtstag des Meisters ist zwar erst im nächsten Jahr, aber Beethoven-Jahr ist ja eigentlich immer. Es ging also los mit der zweisätzigen Sonate Nr. 27 e-Moll op. 90. Die dreisätzige Sonate Nr. 30 E-Dur op. 109 baute Beethoven um eine Prestissimo-Bagatelle herum, der nunmehr erste Satz hat einleitenden Charakter, das Finale ist ein besonders inniger und einfallsreicher Variationensatz. Den zweiten Teil des Abends nahm die dreiviertelstündige Sonate Nr. 29 B-Dur op. 106 ein, bekannt als „Hammerklaviersonate“ und in jeder Hinsicht besonders anspruchsvoll.

Yeol Eum Son bestach hier durch gut konturiertes und lebhaftes Spiel, nicht zuletzt durch hörbare Freude an der Musik von Beethoven. Dem Publikum kamen diese Klänge wirklich nahe, vor allem die große Ruhe und die wilden Fugen in der „Hammerklaviersonate“. Schade nur, dass ihr Temperament diese Pianistin stellenweise in das genaue Gegenteil treibt, nämlich ein Verwischen der Konturen. Der Jubel im Kleinen Konzertsaal war groß und es gab eine pfiffige Zugabe.