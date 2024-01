Zoo Duisburg Ganz schön feurig – kleiner Wombat heißt „Nandalie“

Am 17. Juni des vergangenen Jahres dann die Sensation: Am späten Nachmittag machten die Tierpfleger des Zoo Duisburg das erste Foto des kleinen Wombats, als dieser aus dem unterirdischen Bau herausschaute. Florian Thaller erinnert sich: „Wir hatten schon längere Zeit den Verdacht, dass Hope ein Jungtier aufzieht. Denn sie lebte nur noch zurückgezogen im selbstgegrabenen Bau auf der Außenanlage. Nur in der Nacht kam sie zur Futterstelle, die wir mit Wildkameras überwachen“.