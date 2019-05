Im Schifffahrtsmuseum : Duisburg bekommt erstes Wollfest

Mascha Dähne (l.) und Andrea Lenz veranstalten das Fest. Foto: Steffen Dähne

Duisburg Am Wochenende wird im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt „Kielgeholt“.

„Wolle ma Stricken“ oder „Der Drache spinnt“, „Wollness-Wochenende“ oder „Inwollviert“ – so oder so ähnlich heißen die mittlerweile vielzähligen Wollfeste in der Republik landauf, landab und darüber hinaus. Auf diesen kann man stricken, spinnen, häkeln, neue Produkte betrachten – kurzum: einfach mal in Wolle schwelgen. Wollfeste haben inzwischen Konjunktur und eine große Fangemeinde. Jetzt organisieren die Duisburgerinnen Mascha Dähne und Andrea Lenz das erste Wollfest in Duisburg-Ruhrort.

„Kielgeholt“, ein Begriff aus der Seemannssprache, heißt es und wird am Samstag und Sonntag (25. und 26. Mai) in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt (Apostelstraße 84 in Ruhrort) veranstaltet. Der Eintritt beträgt im Normalfall 4,50 Euro. Die beiden Handfärberinnen für Strickgarne, deren Labels „Lütt Marie“ (Mascha Dähne) und „Gewolltbunt“ (Andrea Lenz) heißen, haben sich zusammengetan und möchten das Flair eines Wollfestes in den Duisburger Hafenstadtteil tragen. „Kennengelernt“, sagt Dähne, „haben wir uns letztes Jahr in Leipzig auf dem dortigen Wollfest. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und nach gemeinsamen Besuchen weiterer Wollmärkte waren wir der Überzeugung, das können wir auch!“

Als Veranstaltungsort wählten sie das Ruhrorter Binnenschifffahrtsmuseum, um den Geist des alten, florierenden Hafens noch einmal lebendig werden zu lassen und weil es ihrer Meinung nach die passendste Kulisse für die Wollfest-Premiere bieten würde. Dähne: „Es werden hier nicht nur handgefärbte Wolle und Spinnfasern angeboten, sondern auch Zubehör wie Nadeln, Projekttaschen, Garnschalen, Handspindeln und vieles mehr. Auf der Empore der ehemaligen Damenschwimmhalle wird sogar eine Spinner-Lounge eingerichtet, wo jeder verschiedene Spinnräder testen kann, von modernen Varianten bis hin zu teilweise hundert Jahre alten.“

In der Woll-Community sprach sich schnell rum, was die zwei taffen Initiatorinnen alles vorhaben. Und so haben sich knapp 30 Aussteller aus ganz Deutschland zum Wochenende angesagt. „Wir erwarten über das gesamte Wochenende verteilt bis zu 2000 Besucher“, so Dähne. Neben dem Marktcharakter des Wollfestes wird es zu den Themen „Lochmuster“, „Verkürzte Reihen“ und „Zopfen ohne Zopfnadel“, „Maßnehmen für Kleidungsstücke“ und „Raglan mit Verstand“ oder „Dreieckstücher quergestrickt“ beispielsweise noch verschiedene (kostenpflichtige) Workshops geben, zu denen man sich beim jeweiligen Workshop-Leiter vorher direkt anmelden muss. Informationen dazu erhält man auf der Internetseite http://www.kielgeholt.de.