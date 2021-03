VHS in Duisburg : Bemerkenswerter Vortrag über Schicksalstage der deutschen Geschichte

Wolfgang Braun ist Sprecher der Vereinigung „Gegen Vergessen – für Demokratie“ in Duisburg. Foto: Peter Klucken

Duisburg Wolfgang Braun, Sprecher der Vereinigung „Gegen Vergessen – für Demokratie” hielt in der Duisburger VHS einen bemerkenswerten Online-Vortrag über Schicksalstage in der deutschen Geschichte und was man dafür hält.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Wer über deutsche Geschichte sprechen möchte, kann es sich nicht einfach machen. Blickt man einige Hundert Jahre zurück, so wird man feststellen, „dass wir alle 50 Jahre von einem anderen Deutschland reden”. Wolfgang Braun, Sprecher der Vereinigung „Gegen Vergessen – für Demokratie”, machte in seinem bemerkenswerten Online-Vortrag in der Volkshochschule diese Bemerkung. Und in der Tat machte es sich Braun nicht einfach. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie viele Stunden Vorbereitungszeit der Sozialwissenschaftler investiert hat, um so facettenreich und tiefschürfend über „Deutsche Gedenkkulturen – Schicksalstage und Deutungshoheiten” referieren zu können.

Offizielle Gedenk- und Feiertage sollen „kollektiv erlebte Schlüsselerlebnisse oder -erfahrungen als für die Gegenwart bedeutsam und erinnerungswürdig hervorheben”, zitierte Braun das Bundesinnenministerium. Doch das „kollektive Gedächtnis” leide an denselben Problemen wie das individuelle: wachsender Schwund. Dem versuchte Braun entgegenzuwirken, in dem er skizzierte, was der Historiker Heinrich August Winkler in Überschrift fasste: „Wie wir wurden, was wir sind”.

Die Geschichte der Deutschen sei eine Geschichte der Umwälzungen, so Braun. Er rekapitulierte dabei im Schnelldurchgang die Kapitel aus dem 19. und 20. Jahrhundert. In diesem unübersichtlichen geschichtlichen Umfeld können Gedenktage eine wichtige Aufgabe haben. Wobei Braun auf bisweilen erstaunliche „Mehrfachbelegungen” und symbolische Zusammenhänge verwies. Ein Beispiel ist der 23. Mai.

Am 23. Mai 1939 kündigte Hitler vor seinen Generälen den Angriff auf Polen an (dieser fand am 1. September statt, dem Jahrestag der Schlacht von Sedan im Jahr 1870, was Hitler natürlich wusste). Am 23. Mai 1945 wurde die Regierung Dönitz inhaftiert. Und am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft, wobei dieses Datum von den Vätern des Grundgesetzes bewusst gesetzt worden sei. Und noch eine symbolische Verbindung eines Datums: Am 8. Mai 1945 erklärte Deutschland seine bedingungslose Kapitulation – am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet.

Gewissermaßen als Fazit diagnostizierte Braun eine „kulturelle Gegenläufigkeit im Deutschtum”, die gekennzeichnet sei durch den Gegensatz von Kosmopolitismus und Selbstbezüglichkeit. Beim deutschen Klassikergespann Goethe/ Schiller fand Braun dafür ein passendes Zitat (in den Xenien): „Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.”