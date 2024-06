Angriff in der Duisburger Altstadt Wohnungsloser angegriffen – 18-Jähriger in Haft

Mehrere Zeugen sollen in der Nacht eingeschritten sein, und so womöglich Schlimmeres verhindert haben. Den 18-jährigen Tatverdächtigen konnten sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, so die Beamten. Der unbekannte Mittäter aber habe sich aus dem Griff eines Zeugen befreit und soll in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein.