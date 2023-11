Protest gegen Sozialabbau in Duisburg „Sozialweise“ lassen rote Warnlichter leuchten

Die Insolvenzberatung ist dabei nur eins der vielen drängenden Probleme im Sozialbereich in Duisburg. Darauf wiesen am Mittwoch die Träger der Freien Wohlfahrtspflege (siehe Box) in Duisburg hin. Unter dem Motto „Sozialabbau in Duisburg – Sonst geht bei uns bald das Licht aus“ wollen die Verbände nach der Demonstration vor dem Landtag in Düsseldorf am 19. Oktober nun auch in Duisburg ihre Sorgen öffentlich machen. Im Hinblick auf die sogenannten „Wirtschaftsweisen“ seien die Vertreter der Wohlfahrtsverbände so etwas wie die „Sozialweisen“, betont Dirk Tänzler, Geschäftsführer der Kreisgruppe Duisburg beim Paritätischen NRW und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Duisburg. Die Kostenexplosion im Sozialbereich, der Fachkräftemangel und Lohnsteigerungen bis zu zehn Prozent hätten die Sozialeinrichtungen an ihre Grenzen gebracht.