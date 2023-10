Was Duisburg Kontor zur Krise sagt Woran ein Wochenmarkt für 6-Seen-Wedau scheitern könnte

Uwe Kluge als Chef von Duisburg Kontor bleibt nur der Appell: „Geht auf die Märkte, kauft bei den lokalen Händlern!“, so seine Forderung. Denn die derzeitige Schwäche der Märkte hat viele Ursachen – hauptsächlich liegt es daran, dass schlichtweg weniger Menschen auf den Wochenmärkten einkaufen, was zu Umsatzeinbrüchen bei den Markthändlern führt. Dabei gibt es durchaus lokale Unterschiede. So gibt es florierende Märkte mit spezifischen Profilen und Angeboten – die Märkte in Hochfeld, Hamborn, Marxloh, Neudorf oder Rumeln florieren beispielsweise. So gibt es in Marxloh zwar weniger frisches Obst und Gemüse – das aber bieten dann viele kleinere Läden im unmittelbaren Umfeld. Und das entspricht halt dem Einkaufsverhalten der Anwohner dort. An anderen Standorten ist es genau umgekehrt.