#HierWirdGeimpft : 1185 Impfungen in der Aktionswoche

Die Impfaktionen vor dem Hauptbahnhof werden fortgesetzt. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Duisburg Mit der Unterstützung durch die mobilen Impfteams, bestehend aus jeweils einem Arzt, medizinischen Fachkräften und Mitarbeitern des Kommunalen Integrationszentrums wurden 1185 Menschen durch die mobilen Impfaktionen bei der „Woche des Impfens“ geimpft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei wurden am Standort Hauptbahnhof rund 500 und in den Vereinen knapp 300 Menschen erreicht. „Auch wenn wir uns vielleicht etwas mehr Resonanz erwartet hätten, zeigt auch diese Aktionswoche, wie wichtig und sinnvoll dezentrales Impfen ist“, so Krisenstabsleiter Martin Murrack.

Deshalb werde die ‚Stadt auch weiter dort Impfangebote machen, wo Bedarf ist, wie zum Beispiel am Hauptbahnhof. „Jede einzelne Impfung bringt uns einen Schritt weiter“, so Murrack.

An der bundesweit durchgeführten Impfwoche #HierWirdGeimpft beteiligte sich auch die Stadt Duisburg. Mit insgesamt 29 Impfaktionen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, sei den Bürgern ein einfacher Zugang zur Impfung ermöglicht worden.

Die Sportvereine wurden gezielt in die Impfaktion mit einbezogen, die sowohl ihren Mitgliedern als auch allen anderen impfwilligen Bürgern die Räumlichkeiten der Vereine für eine Impfung zur Verfügung gestellt haben. Unterstützt durch den MSV Duisburg, konnten sich Bürger an zwei Tagen in der Mannschaftskabine des MSV Duisburg impfen lassen.

Weiterhin können sich Impfwillige in dieser Woche von Montag bis Freitag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof impfen lassen. Auch das Impfzentrum der Stadt Duisburg im Theater am Marientor ist bis zum 30. September täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

(mtm)