Angebote für Fußballfans zur EURO 2024 Mitfiebern und jubeln – wo es in Duisburg Public Viewing zur EM geben wird

Der große Traum vom Sommermärchen 2.0. soll auch in Duisburg wahr werden. Gaststätten, Veranstaltungsorte und sogar Kirchengemeinden aus der ganzen Stadt sind bereits vorbereitet. Die Bilder aus dem Jahr 2006, als die WM in Deutschland stattfand, machen Lust auf gute Stimmung und ein erfolgreiches Turnier. Egal ob im linksrheinischen Rheinhausen, im nördlichen Meiderich oder ganz im Süden in Großenbaum – Möglichkeiten zum gemeinsamen Mitfiebern und Feiern gibt es überall. Wo genau es das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni und die weiteren Spiele der Heim-EM zu sehen gibt. Eine Übersicht.