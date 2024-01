Polizei sucht Zeugen Wo es an Silvester und Neujahr überall in Duisburg gebrannt hat

Mehrere Brände an Silvester und Neujahr beschäftigen derzeit die Duisburger Kriminalpolizei. Neben Mülltonnen und Altkleidercontainer standen auch zwei Autos, die Hütte eines Spielplatzes sowie der Flur eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Polizei hat in einer meldung am Dienstag über die herausragenden Fälle informiert: