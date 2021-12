Silvester 2021 : Wo das Feuerwerksverbot in Duisburg überall gilt – und wer es überwacht

Ein derart prächtiges Feuerwerk wird es in diesem Jahr in Duisburg nicht geben. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Raketen, Böller & Co zu zünden ist in Duisburg in der Silvesternacht nicht verboten – außer an fünf genau definierten Orten. Eine Sonderschicht von Mitarbeitern des Ordnungsamts wird das kontrollieren. Und dafür gibt es gute Gründe.

Beim Jahreswechsel 2019/2020 hatten Feuerwehr und Rettungsdienste in Duisburg mehr als nur reichlich zu tun. Sogar der „Ausnahmezustand“ musste ausgerufen werden, weil es gegen 1 Uhr schließlich so viel zu tun gab, dass die Feuerwehr die Einsätze priorisieren mussten.

Dringende Einsätze wurden vorgezogen, so dass andere länger warten mussten. Gleich mehrere Menschen mussten behandelt werden, weil Feuerwerkskörper in Hand oder Gesicht gezündet hatten. Zudem gab es 34 Einsätze im Brandschutz.

INFO Diese Regeln gelten zum Jahreswechsel Kontakte: Höchstens zehn Menschen dürfen gemeinsam feiern – wenn alle geimpft sind. Kinder bis 13 Jahren zählen dabei nicht mit. Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Gastronomie: Der Besuch von Restaurants und Kneipen ist nur für Geimpfte und Genesene zulässig. Hier gilt überall die 2G-Regel. Discos und Clubs Diese Locations sind in ganz NRW zurzeit geschlossen.

Allein das wäre schon Grund genug, Vorsicht walten zu lassen. Weitaus wichtiger ist dies aber in Zeiten der Pandemie, in der Krankenhäuser ohnehin schon ausgelastet genug sind.

„Es gibt in Deutschland ein Feuerwerksverkaufsverbot – die Städte müssen selbst regeln, an welchen Stellen sie zusätzlich noch ein Feuerwerksverbot aussprechen“, so Duisburgs Krisenstabsleiter Martin Murrack. Duisburg hat dies getan und fünf Orte benannt, an denen nicht „geböllert“ werden darf. Jegliches Abbrennen von Pyrotechnik – egal ob Knaller, Raketen oder Feuerwerksbatterien – ist hier untersagt.

In der Silvesternacht und am Neujahrstag wird es daher wie im vergangenen Jahr auch wieder an mehreren Orten ein Feuerwerksverbot geben. Und dabei geht es nicht nur um die Entlastung der Krankenhäuser von Feuerwerksgeschädigten.

Der Verband der Feuerwerksproduzenten hatte zuletzt das Verbot kritisiert mit dem Hinweis, dass entsprechend geprüfte und zugelassene Feuerwerkskörper auch sicher seien. Verletzungen an Händen, Augen oder auch Knalltrauma sind oft auch Ergebnis des Einsatzes sogenannter „Polenböller“, die häufig in Osteuropa hergestellt werden und in Deutschland gar nicht zugelassen sind, aber trotzdem gekauft und gebraucht werden. Vor dieser Gefahr hatte kürzlich erst NRW-Innenmnister Herbert Reul gewarnt.

Bei der Pandemiebekämpfung geht es aber schließlich auch und gerade um Kontaktbeschränkungen – erst recht zu Anlässen wie Silvester, wenn aufgrund von reichlich Alkohol viele das Abstandhalten ohnehin meist außer Acht lassen. Menschenansammlungen sollen vermieden werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Denn gerade an den Orten, für die jetzt das Feuerwerksverbot gilt, hatten sich am Abend und in der Nacht stets größere Menschenmengen aufgehalten, gefeiert, getrunken – und geböllert.

Die Polizei warnt vor nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Das betrifft laut Stadt den Hamborner Altmarkt, den Marktplatz Hochemmerich, den Platz um die Pauluskirche in Hochfeld, den Kaiserberg und den Angerpark mit Heinrich-Hildebrandt-Höhe und Tiger&Turtle. Zudem gilt in den genannten Bereichen zwischen dem 31. Dezember, 20 Uhr, und dem 1. Januar, 3 Uhr, die Maskenpflicht..

Das Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr an diesen Orten gelte im Übrigen ganztägig – von Freitag, Uhr, bis Samstag, 24 Uhr, erklärte Stadtsprecherin Susanne Stölting auf Anfrage der Redaktion. Und das unabhängig davon, ob zu diesen oder anderen Zeiten ein Feuerwerk überhaupt zulässig ist.

Eine Sonderschicht mit zehn Mitarbeitern des Ordnungsamtes wird die ganze Nacht unterwegs sein und die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Bei festgestellten Verstößen sind Bußgelder möglich, die in den dreistelligen Bereich und darüber hinaus gehen können.