PKF hilft chinesischen Firmen : China Desk für Investoren

Von links: Anastasia Suslova (Business Development & Operations China und Russia CIS Desk, PKF), Tim Löschner (General Manager, NGC Transmission Europe GmbH), Teresa Bau (Head of CHina Desk), Christian Müller-Kemler (German Public Account, Cerified Tax Advisor, Managing Partner) und Yvonne Borbely (Business Development). Foto: Norbert Prümen (nop)

Duisburg Immer mehr chinesische Unternehmen entdecken Deutschland als interessanten Wirtschaftsraum. Das Duisburger Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen PKF Fasselt Schlage hilft beim Brückenschlagen.

Für immer mehr chinesische Investoren haben sich Europa und speziell Deutschland zu einem wichtigen Wirtschaftsraum entwickelt. Diese allgemeine Aussage kann für Duisburg konkretisiert werden. So waren in dieser Stadt vor sechs Jahren gerade einmal 30 chinesische Unternehmen ansässig; gegenwärtig sind es rund 100. Die Etablierung der „Neuen Seidenstraße“ im Jahr 2014 habe bei der Ansiedlung für einen Schub gesorgt, wie Christian Müller- Kemler, Managing Partner bei PKF Fasselt Schlage, und Teresa Bao, ebendort führende Abteilungsleiterin, bei einem Gespräch mit dieser Zeitung, berichteten. Und Anastasia Suslova, die aus Russland stammt und die an der Uni Duisburg-Essen Ostasienwissenschaften studierte und ebenfalls bei PKF eine führende Position hat, ergänzte, dass an den Campi in Duisburg und Essen zurzeit rund 2000 (!) Kommilitonen mit chinesischen Wurzeln studieren.

PKF Fasselt Schlage gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit 14 Standorten in Deutschland. Ihr Stammsitz befindet sich an der Schifferstraße 210 am Duisburger Innenhafen. Das Unternehmen besteht seit mehr als 80 Jahren, es prüft und berät mittelständische Unternehmen ebenso wie internationale Konzerne aller Branchen, den öffentlichen Sektor, Non-Profit-Organisationen und Privatpersonen. Einen eigenen Bereich bilden bei diesem weiten Feld chinesische Unternehmen und Investoren, die in Duisburg tätig sind oder hier Fuß fassen wollen.

Info China Talk und Netzwerk-Arbeit Vortragsreihe Seit 2017 findet alle drei Monate die Vortragreihe „PKF China Talk“ statt. Dabei informieren Experten chinesische Unternehmen und Investoren über steuerliche und rechliche Themen. Der „China Talk“ wird in chinesischer Sprache gehalten. CBND Im Jahr 2016 wurde unter Beteiligung von PKF das China Business Network Duisburg e.V. (CBND) gegründet. Neben Repräsentanten der Stadt Duisburg beteiligen sich unter anderem die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg, das Konfuzius Institut sowie lokale Unternehmen wie die Stadtwerke, die Sparkasse Duisburg und die Volksbank Rhein Ruhr.

Es ist nach den Erfahrungen von Christian Müller-Kemler durchaus schon vorgekommen, dass chinesische Investoren, ausgestattet allein mit Deutschland-Kurzinfos aus der Internetplattform Wikipedia, hierhin gekommen sind, um Geschäfte zu machen. Das ging meist schief. Zu unterschiedlich sind die Arbeitsbedingungen in China und Deutschland, zu unterschiedlich auch der rechtliche Rahmen, die Kommunikationswege zwischen Firmenmanagern und Behörden, zu unterschiedlich werden Steuerfragen, Fragen nach dem Arbeitsschutz, den Urlaubsansprüchen und des Kündigungsschutzes beantwortet. All das stellt sowohl die investierenden chinesischen Unternehmen als auch die Unternehmen in Deutschland und Europa, die mit chinesischen Investoren zusammenarbeiten, vor neue Herausforderungen. Daher ist ein lokaler Partner, der die Anforderungen des deutschen Marktes kennt und zugleich die Herausforderungen chinesischer Unternehmen in Deutschland sowie der chinesisch-deutschen Geschäftskooperation versteht, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit wichtig, vielleicht sogar unverzichtbar. Und als ein solcher lokaler Partner bietet sich PKF Fasselt Schlage an. „Wir helfen chinesischen Unternehmen dabei, in Deutschland erfolgreich zu sein“, lautet ein Slogan des Unternehmens.

In einem PKF-Schreiben heißt es: „Unsere besondere Expertise gilt der Betreuung chinesischer Unternehmen, die in Deutschland investieren möchten oder dies bereits getan haben. Wir begleiten Unternehmen, die mit chinesischen Investoren zusammenarbeiten — sei es in Deutschland, Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Europa oder weltweit. Dabei können wir allen Parteien ein umfassendes Leistungsangebot aus einer Hand bieten.“

Das wichtigste Angebot ist dabei der von PKF initiierte „China Desk“. Unter der Leitung von Christian Müller-Kemler, der chinesischen Muttersprachlerin Teresa Bao und der chinesisch- und russischkundigen Anastasia Suslova wird chinesischen Geschäftsleuten ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot gemacht, bei dem auf die Expertise von 230 Mitarbeiten zurückgegriffen werden kann. „Unsere Personalmanager, IT-Spezialisten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater stehen Ihnen von der ersten Kontaktaufnahme zu potenziellen Investitionspartnern über Transaktionsprozesse bis zum erfolgreichen Aufbau von Geschäftstätigkeiten jederzeit zur Seite“, versichert PKF gegenüber ihren Kunden. Für die chinesische Klientel ist dabei besonders wichtig, dass die „Betreuung aus einer Hand“ auf Chinesisch geschehen kann.

Dies sei ein ganz wichtiger Punkt, meinte beim Pressegespräch Tim Löschner, deutscher Generalmanager von NGC Gears, ein weltweiter Hersteller von passgenauen, innovativen Antriebslösungen für Windkraftanlagen, Industrie- und Turbogetrieben sowie Getrieben für den Schienenverkehr. Mit einem Volumen von 1,06 Milliarden Euro gehört NGC Gears zu den wichtigsten Maschinenbauunternehmen in China und ist international als einer der Global Player in der Antriebstechnik bekannt.

