Thyssenkrupp in Duisburg Habeck kommt am Mittwoch zur Demo der Stahlkocher

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am Mittwoch auf der Demonstration von Stahlkochern in Duisburg erwartet. Habeck und auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst gehörten zu den Rednern der am Mittag beginnenden Kundgebung vor dem Verwaltungsgebäude von Thyssenkrupp Steel Europe, teilte die IG Metall am Dienstag mit.