Messe in Essen Duisburg wirbt mit seiner Seilbahn auf der „Cable Car“

Duisburg/Essen · Die geplante Seilbahn in Duisburg soll einmal vom Hauptbahnhof über eine 5,3 Kilometer lange Trasse bis zum Baugebiet 6-Seen-Wedau führen. In der kommenden Woche wirbt die Gebag für das spektakuläre Projekt auf der Messe „Cable Car“ in Essen.

31.05.2024 , 13:58 Uhr

So stellen sich die Macher die Seilbahn in Duisburg künftig vor. Foto: CSKA Monrean

Vom 4. bis zum 5. Juni findet in der Messe Essen die Cable Car World 2024 statt. Duisburg ist mit dem Projekt „Urbane Seilbahn“ dabei. Die Stadt Duisburg stellt gemeinsam mit der GEBAG den aktuellen Stand der Planungen an Stand 8D03 vor. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, ist dieses Jahr Schirmherr der Veranstaltung. Die internationale Mobilitätsmesse für urbane Seilbahnen mit begleitendem Kongress findet zum zweiten Mal in der Messe Essen statt. Im Fokus der Cable Car World steht der öffentliche Personennahverkehr auf der so genannten Plus-eins-Ebene. „Eine urbane Seilbahn ist da genau der richtige Schritt“ Duisburg auf der MIPIM in Cannes „Eine urbane Seilbahn ist da genau der richtige Schritt“ Wo bald in Duisburg eine Seilbahn fahren könnte Konzeptstudie zur Trasse Wo bald in Duisburg eine Seilbahn fahren könnte Als internationaler Marktplatz im Herzen Europas bündelt die Messe an einem Ort alle Kompetenzen und Kontakte, die zur Umsetzung von Seilbahnprojekten im urbanen Raum benötigt werden – von der Idee bis zum laufenden Betrieb. Die Cable Car World richtet sich an Verkehrsbetriebe, Städteplaner, Nachhaltigkeits- und Mobilitätsbeauftragte des Bundes, der Länder, Städte und Gemeinden sowie andere kommunale Entscheidungsträgerinnen auf nationaler und internationaler Ebene. In der Halle 8 finden die Besucherinnen und Besucher einen Überblick über alle relevanten Hersteller, Dienstleister und Zulieferer rund um Seilbahnen. Im „City Lab“ erklären Expertinnen und Experten aus den Kommunen die Vorteile des Verkehrsmittels im urbanen Raum und laden zu Gesprächen ein - auch dort ist Duisburg mit einem Stand vertreten. Zusätzlich bietet der begleitende Zwei-Tages-Kongress mit seinen hochkarätigen Vorträgen die Möglichkeit, Wissen zu vertiefen. Die Duisburger Seilbahn könnte wie berichtet vom Hauptbahnhof bis zum Technologie-Quartier-Wedau führen. Der vorgeschlagene Trassenverlauf erstreckt sich über 5,3 Kilometer vom Hauptbahnhof bis zum zukünftigen Haltepunkt der Ratinger Weststrecke am Projektgebiet 6-Seen-Wedau, mit Haltepunkten an den Duisburger Dünen, dem Sportpark Duisburg sowie dem Technologie Quartier Wedau. Aktuell läuft eine Studie, die unter anderem technische Details für eine Duisburger Seilbahn sowie eine Kosten-Nutzen-Berechnung anstellt.

(mtm)