Interview mit Jörg-Holger Ibsch : „Wir Hochfelder geben unseren Stadtteil nicht auf“

Info

Wachstum In Hochfeld leben 18.595 aus insgesamt 105 Nationen. Damit gehört Hochfeld zu den Stadtteilen, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind – seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Einwohner in Hochfeld um 12,8 Prozent gestiegen, so der Stand von Mitte 2018. Die größte Bevölkerungsgruppe nach den Deutschen sind Bulgaren (3750), danach folgen laut städtischer Statistik Bewohner mit türkischem Pass (1703) und aus Rumänien (1060).

Unterstützung In der Vergangenheit hat die evangelische Gemeinde an bedürftige Menschen Essensmarken verteilt, mit denen sie bei einem Discounter einkaufen konnten. Dieser hat dann mit der Gemeinde abgerechnet. Der Andrang wurde allerdings so groß, dass dieses Angebot eingestellt werden musste. „Der Pastor konnte kaum noch auf die Straße gehen. Wir hatten Ausgaben von mehreren tausend Euro. Das konnten wir uns nicht mehr leisten“, betont Jörg-Holger Ibsch.

Problematik Am Ende waren es ohnehin immer die gleichen Personen, die dann auch noch sämtliche Familienangehörige mitbrachten. Und diese kauften günstige Wasserflaschen, kippten den Inhalt aus und ließen sich dann den Pfand auszahlen.