Wintereinbruch in Duisburg : Wirtschaftsbetriebe warnen vor Rodeln auf den Deichen

Winterlich: Sonntagmorgen am Binsenteich in Rumeln. Foto: Mike Michel

Duisburg Schnee- und Sturmtief „Tristan“ hat in der Nacht zu Sonntag auch in Duisburg für winterliche Verhältnisse gesorgt. Der am Samstagabend einsetzende Schneefall stellte die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) mit ihren Räum- und Streukolonnen, aber auch die Bahn sowie die Verkehrsbetriebe vor große Herausforderungen.

Der gefallene Schnee blieb schließlich liegen, was in Duisburg ansonsten gar nicht so häufig vorkommt. Bereits am Samstag waren die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe bemüht, die Straßen frei zu halten und zu streuen. Dennoch gab es massive Probleme durch Schneeverwehungen, vereiste Oberleitungen und eingefrorene Weichen.

Auf der A 42 stellte sich am Morgen ein Lkw quer, dazu neun leichte Autounfälle im Stadtgebiet ohne Verletzte – das war’s dann auch schon. Die meisten Autofahrer hatten sich auf die angekündigten Straßenverhältnisse offenbar eingestellt oder blieben gleich zu Hause.

Am Sonntagmorgen teilte die DVG bereits mit, es gebe im gesamten Stadtgebiet Beeinträchtigungen und Verspätungen. Eingefrorene Oberleitungen waren der Grund dafür, dass die Line 901 am Sonntag zunächst gar nicht fahren konnte, die 903 nur noch zwischen Dinslaken Bahnhof und Betriebshof Grunewald.

Die Linie 901 fährt heute nicht. Das teilte die DVG am Morgen mit. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Bereits um 8.26 hieß es seitens der Verkehrsgesellschaft: „Die 901 wird heute wahrscheinlich gar nicht mehr fahren können.“ Zu diesem Zeitpunkt konnte die 903 schon nicht mehr bis Dinslaken durchfahren. Die Bahnen fuhren nach Angaben der DVG nur noch zwischen dem Betriebshof Grunewald und der Trabrennbahn. Über alle im Stadtgebiet seien die Oberleitungen stark vereist, weshalb die Bahnen nicht mehr durchkämen.

Die U79 war zunächst normal unterwegs. Dann mussten wzischen den Haltestellen „Kesselsberg“ und „Wittlaer“ Busse eingesetzt werden. Auch hier waren Verspätungen die Folge.

Die linksniederrheinische NIAG, die auch einige Buslinien betreibt, die über das Duisburger Stadtgebiet führen, stellte den Busbetrieb am Sonntag „bis auf Weiteres“ vollständig ein.

Die Deutsche Bahn hatte schon im Vorfeld Reisende gewarnt, dass es Probleme geben könne und in Aussicht gestellt, dass gekaufte Tickets gegebenenfalls auch noch an anderen Tagen genutzt werden können. Oberleitungsschäden zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen sorgten hier für massive Probleme. Sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr gab es zahlreiche Ausfälle und Verspätungen.

Was für Reisende und Verkehrsteilnehmer mit Problemen verbunden ist, sorgt bei Kindern meist für große Freude. Doch zumindest das Rodeln auf den Rheindeichen ist in der derzeitigen Hochwassersituation keine gute Idee, mahnen die Wirtschaftsbetriebe. Es sei „zwingend davon abzuraten“, diese auf der Landseite als Rodelstrecke zu nutzen, teilte WBD-Sprecherin Silke Kersken mit. Die Deiche dürften auf keinen Fall zusätzlich belastet werden.

Leider würden derzeit an einigen Stellen die Absperrungen umgangen, und einige Spaziergänger nutzten die Böschung, um auf den Deich zu kommen. Durch die Witterung sei der Boden weich, und durch die Begehung und zusätzliche Belastung könne es zu Beschädigungen am Deich kommen.

Die Wirtschaftsbetriebe weisen zusätzlich darauf hin, dass alle Deiche nicht dem Winterdienst unterliegen. Das bedeutet, dass die Wege auf der Deichkrone bei Schnee sehr glatt werden und man schnell ausrutschen und ins Wasser fallen könne. Deshalb heißt es wie schon in der vergangenen Woche: „Wir bitten weiterhin, auf Hochwasserbesuche zu verzichten“, so die Unternehmenssprecherin.

