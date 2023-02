Erdbeben in der Türkei Duisburg bietet seiner Partnerstadt Gaziantep Hilfe an

Update | Duisburg · Mehr als 600 Menschen sind ersten Meldungen zufolge bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien ums Leben gekommen. Das Epizentrum eines der Beben lag unweit von Gaziantep. Die Metropole in der Südosttürkei ist seit 2005 Duisburgs Partnerstadt – deshalb will Duisburg auch Hilfe leisten. I.S.A.R. Germany ist in Alarmbereitschaft.

06.02.2023, 12:14 Uhr

In der Region Gaziantep in der Türkei stürzten bei dem Erdbeben zahlreiche Häuser ein. Foto: dpa/Uncredited

Direkt nach Bekanntwerden des Unglücks glühten in Duisburg die Drähte. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link wandte sich direkt an die türkische Generalkonsulin. Zunächst ist die Situation vor Ort allerdings wohl noch recht unübersichtlich. Welche Hilfsleistungen sind notwendig, was kann Duisburg tun? Auf diese Frage gibt es keine schnelle Antwort. In der Türkei waren am Morgen offiziell 284 Opfer gezählt. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien war zunächst im Staatsfernsehen von 230 Toter und mehr als 600 Verletzten in mehreren Provinzen die Rede. In Gaziantep stürzte der Zeitung „Hürriyet“ zufolge eine historische Burg ein. Zahlreiche Gebäude sollen eingestürzt sein. Vielerorts werden weiterhin etliche Menschen unter dem Schutt vermutet. Die Zahl der Verletzten und Toten kann demzufolge auch noch weiter nach oben korrigiert werden müssen. 18 Bilder Schweres Erdbeben erschüttert Türkei und Syrien - Hunderte Tote 18 Bilder Foto: dpa/Ghaith Alsayed „Unsere Gedanken sind bei den Menschen unserer Partnerstadt Gaziantep – aber auch bei allen anderen Betroffenen in der Türkei und Syrien. Das gilt auch für die Menschen in unserer Stadt, die dort Familien und Freunde haben“, erklärte OB Sören Link am Montag. „Die Bilder, die uns hier nach dem schweren Erdbeben erreichen und die Meldungen von Hunderten von Toten sind nicht in Worte zu fassen.“ Die Hilfsbereitschaft in Duisburg sei jedenfalls groß: „Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um den Menschen vor Ort zu helfen“, so der Oberbürgermeister. Die Hilfsorganisation action medeor aus Tönisvorst hat 100.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt. Im Medikamentenlager der Organisation wurden bereits die ersten Hilfsgüter bereitgestellt, unter anderem auch Verbandmaterialien, Patientenmonitore und Sauerstoffkonzentratoren. 2005 wurde die Partnerschaft mit Gaziantep offiziell besiegelt. Foto: Probst, Andreas (apr) Unterdessen ist auch die in Duisburg ansässige Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany in Alarmbereitschaft. Gemeinsam mit dem BRH Bundesverband Rettungshunde hat das Informations- und Lagezentrum von I.S.A.R. im Training Center Retten und Helfen TCRH in Hünxe die Arbeit aufgenommen. Von dort aus halten die Helfer Kontakt zu den Behörden im Katastrophengebiet und zu Partnern vor Ort. Ob es zu einem Hilfseinsatz kommt, ist noch unklar. Etwaige Einsatzkräfte seien aber bereits „voralarmiert“ worden, heißt es von I.S.A.R. Die Stadt Gaziantep hatte sich vor knapp 20 Jahren auf der Suche nach einer deutschen Partnerstadt auch an Duisburg gewandt. Im November 2004 kam es auf der Grundlage vielfältiger Kontakte Duisburger Mitbürger, die ihre Wurzeln in der ostanatolischen Stadt haben, zu ersten freundschaftlichen Gesprächen mit der Stadtspitze Gazianteps, dessen Oberbürgermeister als Arzt einige Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet hatte, heißt es auf der Homepage der Stadt. Mehr als 1400 Tote in der Türkei und Syrien nach schweren Erdbeben Weiteres schweres Beben am Mittag Mehr als 1400 Tote in der Türkei und Syrien nach schweren Erdbeben „Die speziellen Merkmale der Stadt versprachen lebendige Austauschbeziehungen, die den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Austausch fördern und zudem einen wichtigen Akzent für das multiethnische Zusammenleben in Duisburg setzen würden“, heißt es weiter. Am 14. März 2005 stimmte der Rat der Stadt Duisburg der Vereinbarung einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Gaziantep einstimmig zu. Wenig später besuchte dann eine offizielle Delegation aus der Türkei die Stadt Duisburg. Im Rahmen dieses Besuches kam es am 3. Juni 2005 zur feierlichen Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung im Mercatorzimmer des Duisburger Rathauses. Besonders berühmt ist Gaziantep wegen der dort angebauten Pistazien, die als die besten in der ganzen Türkei gelten und mittlerweile – auch zu Baklava verarbeitet – in ganz Europa vermarktet werden. Gaziantep hat große Betriebe in der Lebensmittel-, Textil- und Baustoffbranche. Mit ihren rund 2,1 Millionen Einwohnern gilt Gaziantep als sechstgrößte Stadt der Türkei.

(mtm)