Kryvyi Rih in der Südukraine Duisburg strebt Partnerschaft mit Wolodymyr Selenskyjs Geburtsstadt an

Diese Gemeinsamkeiten haben Duisburg jetzt veranlasst, eine Solidaritätspartnerschaft mit Kryvyi Rih in der Südukraine anzustreben. „Den Appellen des Bundespräsidenten und den Empfehlungen des Deutschen Städtetages möchte sich die Stadt Duisburg nun anschließen“, heißt es in einem entsprechenden Beschluss, den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 9. Februar absegnen könnte.